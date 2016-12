Anne-Marie Cadieux s’adresse aux Malarticois!

Cher Monsieur Ferron et chers citoyens de Malartic,

Je tiens à vous remercier pour l’accueil extraordinaire que vous m’avez réservé lors de mon passage chez vous. Je me suis sentie choyée et ai été absolument ravie par mon expérience.

J’ai vécu pendant ces quelques jours des moments émouvants, passionnants, cocasses, instructifs, uniques, qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je suis également honorée que la Promenade des arts porte désormais mon nom. Je vous écris donc ces quelques mots pour vous témoigner ma vive reconnaissance et saluer bien bas le comité d’accueil qui a contribué à rendre mon séjour chez vous inoubliable.

Je me souviendrai longtemps des arbres téléphoniques, de la danse en groupe,des prestations musicales, du cinéma en plein air, de la balade en coccinelle, du magnifique croquembouche fait avec tant de coeur et d’ardeur, du survol impressionnant en hélicoptère de la mine à ciel ouvert et de ma rencontre avec les mineurs.

Je me souviendrai aussi des cadeaux multiples et magnifiques que j’ai reçus et que je garderai précieusement…

Mais je me souviendra surtout du sourire, de la chaleur, du dynamisme et de la générosité des Malarticois!

Merci encore une fois du fond du coeur et au plaisir de vous revoir tous un jour!!

Anne-Marie Cadieux