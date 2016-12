Un peu d’espoir pour Hope

Par Louise Leboeuf

Hope Richard à peine âgée de 9 mois ½ devra subir une intervention chirurgicale majeure au cœur en raison d’une malformation depuis sa naissance.

Le 21 juin prochain, Cindy Plante et Martin Richard devront se rendre à l’hôpital Ste-Justine pour l’intervention de leur cadette Hope. Parents de trois jeunes enfants, Rose, 4 ans, Noah, 3 ans et Hope 9 mois ½ et ayant de modestes revenus, les parents ont besoin de la générosité des gens afin de les soutenir dans cette terrible épreuve. Avoir un enfant malade est déjà difficile et sans un sous l’épreuve devient donc horrible à vivre. La famille pense faire une levée de fonds en vendant de la limonade avec les enfants, mettre des banques dans les commerces et vendre des cannettes. Ils ont ouvert une page facebook Un peu d’espoir pour Hope et un site Go found me. Utilisateurs de la Maison de la Famille de Malartic, il est possible de s’informer auprès de l’organisme pour rejoindre la famille dans le besoin.

La malformation

À cause de la malformation cardiaque, Hope a déjà fait 5 broncho pneumonie, elle s’étouffe facilement, elle vomit beaucoup et elle ne peut pas ingérer des liquides clairs. À Ste-Justine, les médecins ont épaissi tout le liquide qu’elle consomme en attente de l’opération. Habituellement, cette opération est pratiquée chez des enfants plus vieux. Malgré les risques plus élevés de subir une opération si jeune, les médecins préfèrent intervenir immédiatement pour Hope en raison des problèmes de santé que cette malformation lui occasionne.