Les citoyens de Malartic peuvent demander leur compensation

À partir d'aujourd’hui, jusqu’au 30 novembre 2016, les citoyens peuvent adhérer au programme de compensations rétroactives prévues dans le Guide de cohabitation. Ce guide a été réalisé par le comité tripartite, Canadian Malartic, le Comité de suivi et la Ville de Malartic.

À 8h30, déjà des citoyens attendaient à la porte du local communautaire de la minière Canadian Malartic afin de signer les ententes pour recevoir les compensations rétroactives. Si le formulaire est complet et ne demande pas d’études supplémentaires, les compensations rétroactives devraient être versées dans un délai de 4 à 5 semaines. Les montants des compensations pour le dérangement causé par la poussière, le bruit et les sautages sont calculés à partir d’un barème qui tient compte du secteur de la résidence. En signant ce contrat d’adhésion, le citoyen doit signer une quittance complète, finale, inconditionnelle et irrévocable à la minière et renonce à toute réclamation qui couvrirait la même période de temps. Le citoyen devra donc s’exclure du recours collectif pour cette période. La quittance est donc à signer à chaque année suivante.

Les compensations rétroactives sont un des volets du Guide de cohabitation. On ajoute, les compensations annuelles qui pourront être réévaluées à la hausse ou à la baisse selon les performances environnementales de la minière. Le guide comprend également un volet pour les acquisitions de maisons, ouvert à tous les résidents du quartier sud de la voie ferrée.

«Une page vient de se tourner», mentionne d’entrée de jeu, le maire de Malartic. Le groupe de travail avait maximisé les efforts, afin de rencontrer personnellement le plus de citoyens possible. Porte à porte, rencontres de groupe, journées portes ouvertes etc. Ces activités ont permis de rencontrer près de 1 400 personnes. De ce nombre, on estime que 53% des résidents provenaient du quartier sud de la voie ferrée et 34% du secteur nord. De ces personnes 3% seraient en désaccord avec le contenu du guide de cohabitation. « C’est un grand chapitre qui vient de s’écrire à Malartic. Depuis le tout début des opérations de la minière, c’est la première fois que l’on a réussi à s’asseoir et bâtir ensemble. On a le sentiment d’accomplissement et le guide jette les bases pour un renouveau à Malartic», s’enthousiasme, le directeur général de la minière, Serge Blais.