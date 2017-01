L’Opti Pot-Pourri devient l’Optishow

Vous aimez la scène? Voici un concours pour toi.

Pour qui?

Les jeunes de 6 à 17 ans pourront faire un numéro de variété de leur choix, que ce soit de la danse, de la magie, de la chanson, du cirque, etc. Tout est accepté! Le temps du numéro ne doit pas excéder 5 minutes et les jeunes chanteurs peuvent faire une prestation dans la langue qu'ils désirent.

Les auditions auront lieu en après-midi, le dimanche 2 octobre, à la polyvalente Le Carrefour, au local 1006 (communément appelé le CAC). Pour participer aux auditions, vous devez vous inscrire auprès de Mélissa au 819-527-6852 avant le 28 septembre. Pour les jeunes chanteurs, lors des auditions, il serait important d'avoir la trame sonore sans les paroles. Parmi tous les artistes en herbe sélectionnés, il y aura plus de 2500 $ en prix de présence. L'Optishow sera présenté le 23 octobre 2016 à 14h00 au Théâtre Télébec

À vos micros!