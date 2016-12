Fermeture de la SAQ à Malartic prévue pour le 6 octobre prochain

Martin Ferron, maire de Malartic, fulmine contre la décision de la Société des alcools du Québec de quitter Malartic. En effet, le premier magistrat de la Ville a appris la décision de la SAQ à la dernière minute : «La SAQ a seulement contacté la Ville hier. Elle n’a pas réussi à s’entendre avec Sobey’s et n’a pas prévu de plan B. C’est du laxisme ou de la mauvaise foi.»

Rappelons que la SAQ était allée en appel d’offres pour relocaliser la succursale sur la Royale entre le chemin des Érables et chemin des Pompiers, soit dans le secteur de l’épicerie. « La SAQ est locataire de tous ses locaux. Après une dizaine d’années, on réévalue notre situation géographique. Or à Malartic, on voulait se rapprocher de la zone plus commerciale. Nous n’avons pas réussi à négocier une entente raisonnable», explique Renaud Dugas, aux communications pour la SAQ. Le maire de Malartic a placé plusieurs appels auprès du député Guy Bourgeois qui lui a demandé 48 heures pour travailler ce dossier. « Ce n’est pas vrai que Malartic va perdre ce service. Que la SAQ se trouve un local temporaire et qu’elle se responsabilise», précise Martin Ferron.