Lettre ouverte du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic

Malartic : Le Comité de citoyens dénonce des faussetés véhiculées par la minière et appelle les citoyens à demeurer solidaires et ne rien signer sans l'avis d’avocats, malgré l’appât d’un gain rapide et les pressions sociales

Alors que la minière Canadian Malartic demande aux citoyens de venir signer, dès le 1er septembre, des ententes individuelles pour l’acquisition de leur résidence et pour obtenir des compensations financières pour les impacts subis à cause de la mine, le Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic appelle à la solidarité des citoyens en leur rappelant d’être patients et de ne rien signer sans l’avis d’avocats pouvant bien les conseiller. À ce titre, le Comité de citoyens annoncera prochainement la mise sur pied d’une aide juridique composée d’avocats indépendants de la minière pour répondre aux questions des citoyens avant de signer des ententes.

8 raisons pour ne pas signer une entente maintenant, malgré l'appât d’un gain rapide :