Lieu de rencontres et de fraternité: le marché public de Malartic

Aujourd’hui, la Chambre de commerce et d’Industrie de Malartic procédait à l’inauguration du marché public situé près du Parc du Belvédère. Le marché ouvrira officiellement en été 2017 tous les vendredis et durant les activités spéciales telles que le festival western de Malartic.

En présence des partenaires financiers, la SADC, la Ville de Malartic et la minière Canadian Malartic, le Fonds essor Canadian Malartic et la MRC de la Vallée-de-l'Or, la Chambre de commerce et d’industrie de Malartic(CCIM) a inauguration son premier projet qui marquera le «Nouveau Malartic».

Construit au coût de 145 000$, la CCIM a mentionné que ce projet se voulait dans un premier temps être un lieu pour favoriser les rencontres entre citoyens dans une atmosphère détendue et agréable. Les gens présents ont pu se procurer des pains chauds et des pizzas cuits par Normand Demers et Mylène Bélanger dans le four d’argile. Une activité qui a suscité beaucoup de plaisir auprès de la population.