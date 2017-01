Sentier Piste cyclable 4 saisons : Un pas vers l’avant!

Après 4 ans de dur labeur, le comité de bénévoles de la piste cyclable 4 saisons voit enfin son projet se concrétiser grâce aux partenaires financiers dont Développement économique Canada DEC avec une aide de 453 117$.

Ginette Gingras, présidente du comité de la piste 4 saisons, était très heureuse d’annoncer que les travaux de débroussaillage s’effectueront cet l’automne. Au printemps 2017, débuteront les travaux d’aménagement et la piste devrait être complétée en septembre prochain. Cependant, le comité est confiant que cet hiver, les adeptes de plein-air pourront déjà l’utiliser. Le comité avait évalué un budget de 1 M$ et a déjà amassé 863 277$

La piste multifonctionnelle de 7 km sera aménagée entre Malartic et Rivière-Héva. En vélo, à pied, l’hiver en raquettes, en ski de fond, cette piste aménagée en forêt sera accessible de Malartic par la rue Authier et débouchera près de la Tour de communication sur le chemin du lac Malartic de Rivière-Héva. Les deux municipalités concernées ont rapidement adhérées à ce projet tout comme la minière Canadian Malartic avec un montant de 150 000$. D’ailleurs, le sentier portera le nom, piste cyclable Canadian Malartic. « Si on veut attirer de nouvelles familles, il faut offrir des infrastructures pour la pratique d’activités sportives», mentionne Sébastien Leclerc, membre du comité du Fonds Essor Canadian Malartic qui contribue à la hauteur de 75 000$. « Je suis une adepte de vélo et avec la densité de circulation qui ne cesse d’augmenter sur la route 117, je trouvais cela de plus ne plus dangereux. D’où l’idée, d’une piste en pleine nature dans un lieu serein, calme et apaisant», ajoute Ginette Gingras, présidente du comité Piste 4 saisons.